Cyberpunk 2077: Ultimate Edition erscheint für die Nintendo Switch 2 zum Launch

CD Projekt RED verkündete heute, dass eines seiner meistverkauften Videospiele, "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition", zum Launch-Day-Lineup für die Nintendo Switch 2 gehören wird - dies wurde auf der heutigen Nintendo Direct enthüllt.

Das Open-World-Action-Adventure-RPG wird zum ersten Mal überhaupt für Nintendo-Spieler verfügbar sein und diesen die Möglichkeit geben, in die Rolle des Cyber-Söldners V zu schlüpfen und in einer dunklen Zukunft um Ruhm und Überleben zu kämpfen. Die Spieler können Night City, eine der immersivsten Spielwelten, sowohl im Basisspiel als auch in der Spionagethriller-Erweiterung Phantom Liberty erkunden, die zusammen in einem ultimativen Paket erhältlich sind.

"Wir freuen uns sehr, die fesselnde Welt der dunklen Zukunft zum ersten Mal für Nintendo-User zugänglich zu machen! Dank der Nintendo Switch 2 können sie sich zu Hause oder unterwegs in die Stadt der Träume begeben."

Adam Badowski, Game Director von Cyberpunk 2077

"Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" ist für jeden Spielmodus optimiert und bietet neue und aufregende Möglichkeiten, den Spass in der Stadt der Zukunft zu steigern. Das Spiel ist so konzipiert, dass es die neuen Funktionen der Nintendo Switch 2 nutzt. Das bedeutet, dass die Spieler ihre Joy-Con 2-Controller in die Hand nehmen und die Bewegungssteuerung während des Kampfes ausprobieren, den Gyroskop-Modus für punktgenaue Präzision einschalten, durch Menüs oder Inventare tippen, streichen oder drücken oder den Joy-Con 2 (R) als Maus verwenden können.

"Das ist die cyberpunkigste Art, Cyberpunk 2077 zu spielen. Mit jedem neuen Feature kann man weiter in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und zum ultimativen Edgerunner werden."

Adam Badowski, Game Director von Cyberpunk 2077

"Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" wird als physische 64-GB-Spielkarte oder als Download im Nintendo eShop erhältlich sein. Zusätzliche Sprachpakete können aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden, was die endgültige Grösse des Spiels beeinflussen wird.