Cyberpunk 2077: Frische Infos zur Technik der Switch-2-Version

CD Projekt RED hat weitere Informationen zur technischen Seite der Switch-2-Fassung von "Cyberpunk 2077" verraten. So wissen wir jetzt auch, dass diese auf die DLSS-Technik zurückgreifen wird.

Demnach wird die Ultimate Edition von "Cyberpunk 2077" auf der Switch 2 nicht nur im TV-Modus, sondern auch im mobilen Betrieb von Deep Learning Super Sampling (DLSS) unterstützt. Sowohl die Performance- als auch die Qualitätsmodi profitieren dabei von den sogenannten Tensor-Kernen des verbauten Nvidia-Chips.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022. Nintendos Switch 2 wird schliesslich am 5. Juni bedient.