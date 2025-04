Cyberpunk 2077: Infos zur Technik der Switch-2-Version

Gross war die Freude, als am vergangenen Mittwoch auch eine Ultimate Edition von "Cyberpunk 2077" für Switch 2 vorgestellt wurde. Jetzt gibt es erste Infos zu deren Technik.

So sagt CD Projekt RED, dass die Ultimate Edition von "Cyberpunk 2077" im stationären Modus auf der Switch 2 eine Auflösung von 1080p erreichen soll. Im Handheld-Modus sind es 720p. Die Bildrate liegt, je nach Leistungs- oder Qualitätsmodus, bei 30 bis 40 Bildern pro Sekunde. Cross-Progression wird übrigens auch geboten.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022. Nintendos Switch 2 wird schliesslich am 5. Juni bedient.