Cyberpunk 2077: Kostenloses Update

CD Projekt RED hat ein kostenloses Update für "Cyberpunk 2077" auf der PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Damit wird die Hardware der Konsole genutzt, um eine flüssigere Performance, höhere visuelle Qualität und erweiterte Raytracing-Features zu ermöglichen.

Das Update nutzt PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) für eine verbesserte Grafik. Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Grafikmodi wählen.

Das Update bietet euch verschiedene Optionen, um Night City nach euren Vorlieben zu erkunden: