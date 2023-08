Cyberpunk 2077: Livestream angekündigt

CD Projekt RED hat einen Livestream zu "Cyberpunk 2077" angekündigt. Er kann übermorgen, also am 24. August, um 16 Uhr bei Twitch verfolgt werden.

Im Rahmen des Livestreams geht es unter anderem um das nächste Update für "Cyberpunk 2077". Environment Artist Kacper Niepokólczycki und Game Director Gabe Amatangelo werden in diesem Zusammenhang interessante Einblicke geben. Eine kurze Q&A-Session ist ebenfalls angedacht.

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022.