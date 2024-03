Mobile Game im Cyberpunk 2077 Universum?

Wie aus aktuellen Finanzberichten hervorgeht, ist ein bedeutender Anteil von CD Projekt Reds Umsätzen auf “Cyberpunk 2077” und die Erweiterung “Phantom Liberty” zurückzuführen. Während das polnische Videospielunternehmen bereits erfolgreich Mobile Games zum “The Witcher”-Universum herausbrachte, stand ein Handy-Spiel zu “Cyberpunk 2077” noch nicht auf dem Zettel. Wie wir nun erfahren, ist dies eine mögliche Option für CD Projekt Red.

Mit einem Mobile Game zu “Cyberpunk 2077” würde Gamern das Franchise im Gedächtnis bleiben, während an einem Nachfolger gearbeitet wird. Dieser befindet sich noch in der Vorproduktionsphase und wird intern als ‘Projekt Orion’ geführt. Vor Kurzem hat CDPR bekannt gegeben, dass der Support von “Gwent: The Witcher Card Game” eingestellt und “The Witcher: Monster Slayer” beendet wird.