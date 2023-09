Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Offizieller Launch-Trailer

Der heute erschienene Trailer taucht tief in die Welt und Geschichte von Phantom Liberty ein und erforscht die Themen Loyalität, Vertrauen, Freiheit und Verantwortung für die eigenen Handlungen.

Ihr könnt Charaktere aus der neuen Erweiterung in Aktion sehen - darunter Solomon Reed, dargestellt von Idris Elba. Ausserdem gibt es einige der Gefahren zu bewundern, die in Dogtown warten - bevor Phantom Liberty dann am 26. September veröffentlicht wird.

"Phantom Liberty", die Spionagethriller-Erweiterung von "Cyberpunk 2077", erscheint am 26. September 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und GeForce Now. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von V, einem Cyber-Söldner, der in die Welt der Spione und politischen Intrigen hineingezogen wird - zusammen mit dem Schläferagenten Solomon Reed, gespielt von Idris Elba.