Cyberpunk 2077: Phantom-Liberty-DLC auf dem Summer Game Fest

CD Projekt RED gibt uns einen weiteren Grund zur Vorfreude auf das Summer Game Fest. Dort wird nämlich auch der Phantom-Liberty-DLC von "Cyberpunk 2077" vertreten sein.

Begleitend zeigt uns CD Projekt RED ein zweiminütiges Video als Einstimmung. Und wer weiss, vielleicht wird uns ja beim Summer Game Fest am 8. Juni sogar ein Releasetermin für die Erweiterung verraten.

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022. Der Phantom-Liberty-DLC soll nach aktuellem Stand im weiteren Jahresverlauf folgen.