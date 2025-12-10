Cyberpunk 2077 feiert seinen fünften Geburtstag

"Cyberpunk 2077"urde ursprünglich am 10. Dezember 2020 veröffentlicht und wurde zu einem gefeierten Open-World-Action-Adventure-RPG, das in der futuristischen Megalopolis Night City spielt. Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle des cyberverstärkten Söldners V und kämpfen um Ruhm und Überleben - und tun alles, um zur Legende zu werden und ihre Spuren zu hinterlassen.

Seit Launch hat sich das Spiel 35 Millionen Mal verkauft und zahlreiche umfangreiche Updates erhalten, darunter das spielverändernde Update 2.0, die Spionage-Thriller-Expansion Phantom Liberty, wurde auf Nintendo Switch 2 und Apple-silicon-Mac-Modellen und mehr. Über die Jahre hat es sich als eines der immersivsten Open-World-RPGs der Gaming-Welt etabliert und eine leidenschaftliche, stetig wachsende Community aufgebaut. Um diese Reise zu feiern, veröffentlichte CD Projekt RED einen speziellen Trailer, der auf Vs emotionale Story in der City of Legends zurückblickt.

Beim Jubiläum geht es jedoch nicht nur ums Zurückblicken. CD Projekt RED veröffentlichte in Partnerschaft mit WeirdCo einen Trailer, der das Cyberpunk Trading Card Game ankündigt. Für 2026 ist eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter geplant. Cyberpunk TCG lässt Spieler die ultimative Edgerunner-Crew mit Charakteren aus dem gesamten Franchise zusammenstellen und sie in einem Kampf gegen ihre Gegner antreten lassen- mit dem Ziel, zu Night-City-Legenden zu werden. Mit individuellem Artwork richtet sich Cyberpunk TCG gleichermassen an Trading-Card-Spieler, begeisterte Sammler und Fans des Cyberpunk-Franchise.

Im Rahmen des Jubiläums wurden ausserdem eine Reihe neuer Partnerschaften und Produkte angekündigt, die Spielern weitere Möglichkeiten geben, mit der Welt von "Cyberpunk 2077" zu interagieren.

In Partnerschaft mit Corsair wurden ausserdem Tastatur, Maus und Mauspad der Arasaka Edition zur Vorbestellung verfügbar gemacht und bringen einen Hauch des Megacorp-Lifestyles in die Setups der Spieler.

Brandneue Displates wurden ebenfalls enthüllt, mit individuellem Artwork, das von Filmplakaten inspiriert ist und ikonische Charaktere aus Cyberpunk 2077 – darunter Jackie Welles, Panam Palmer und Adam Smasher – zu angehenden Stars macht. Sammler können diese Displates ab heute kaufen.

CD Projekt RED hat sich ausserdem mit Viture zusammengeschlossen, um die limitierte Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses zu entwickeln. Diese High-Tech-Optics sind ab sofort im Viture-Store erhältlich.

Madrinas setzt die Partnerschaft mit CD Projekt RED fort und hat eine neue Cyberpunk 2077 Kollektion mit einem Anniversary-Cold-Brew- und Shaker-Set, das zur Vorbestellung verfügbar ist – für Edgerunner, die einen Boost brauchen.