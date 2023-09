Night City Wire ist zurück

CD Projekt RED hat heute in einer neuen Ausgabe von Night City Wire ein umfangreiches Update zur kommenden "Cyberpunk"-Expansion "Phantom Liberty" veröffentlicht. Ausserdem wurde der 21. September als Release-Termin für das Update 2.0 genannt. An diesem Tag bekommen Besitzer von "Cyberpunk 2077" zahlreiche Gratis-Updates und Verbesserungen für das Basisspiel. Ein Kauf von "Phantom Liberty" ist dafür nicht notwendig.

Wer sich für die Erweiterung interessiert, der erfährt im Video Details zum neuen Gameplay, zum neuen Soundtrack und zum Build-Planer, mit dem man schon vor Launch an einem neuen Charakter arbeiten kann.

Ausserdem wurde ein neuer Trailer samt "Behind the Scenes"-Footage mit Idris Elba veröffentlicht. Elba (Thor: Ragnarok, Luther, The Suicide Squad, The Wire) schlüpft in "Phantom Liberty" in die Rolle von Solomon Reed, einer der vielen neuen, spannenden Figuren in der umfangreichen Erweiterung.

"Phantom Liberty" erscheint am 26. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.