Im Rahmen des Xbox Games Showcase wurde auch ein Trailer zum Trailer zum Phantom-Liberty-DLC für "Cyberpunk 2077" vorgeführt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier stimmt man uns über zweieinhalb Minuten lang auf den Phantom-Liberty-DLC für "Cyberpunk 2077" ein. Zudem erfahren wir, dass die Erweiterung ab 26. September erhältlich ist.

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022.