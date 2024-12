Update 2.2 für Cyberpunk 2077 verfügbar

Wie angekündigt, hat CD Projekt RED inzwischen Update 2.2 für "Cyberpunk 2077" veröffentlicht. In einem umfangreichen Video wird es uns gleichzeitig ausführlich vorgestellt.

Update 2.2 für "Cyberpunk 2077" ergänzt demnach unter anderem neue Geheimnisse. Ausserdem gibt es nun etwa weitere Anpassungsmöglichkeiten und neue Autos können wir ebenfalls erwerben. An zahlreiche Optimierungen wurde ebenfalls gedacht. Sämtliche Details dazu lesen wir in den englischen Patchnotes.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022.