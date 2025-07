Cyberpunk 2077: Update 2.3 wird heute vorgestellt

Nachdem es eigentlich schon im Juni soweit sein sollte und es dann zu einer Verschiebung kam (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), hat das Warten heute wirklich ein Ende. Oder mit anderen Worten wird schon sehr bald Update 2.3 für "Cyberpunk 2077" ausführlich vorgestellt.

Demnach beginnt die Präsentation von Update 2.3 für "Cyberpunk 2077" heute um 17 Uhr, etwa bei YouTube. Erste diesbezügliche Aussagen von Entwickler CD Projekt RED deuten darauf hin, dass besagtes Update in irgendeiner Form etwas mit Fortbewegungsmitteln zu tun hat, aber lassen wir uns am besten einfach mal überraschen.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022. Nintendos Switch 2 wurde schliesslich am 5. Juni bedient.