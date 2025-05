Cyberpunk 2077: Video zur kommenden Switch-2-Version

Nintendo hat ein Video zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Cyberpunk 2077" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir knapp drei Minuten auf "Cyberpunk 2077" für Switch 2 eingestimmt. Erklärende Kommentare von Entwickler CD Projekt RED gibt es in diesem Zusammenhanf praktischerweise gleich obendrauf.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022. Nintendos Switch 2 wird schliesslich am 5. Juni bedient.