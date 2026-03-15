Keine weiteren DLC für Cyberpunk 2077

Wer auf neue Story-Inhalte für „Cyberpunk 2077“ gehofft hat, wird enttäuscht: Entwickler CD Projekt Red bestätigte, dass für die Zukunft keine weiteren DLCs oder Erweiterungen geplant sind.

Das Studio reagierte damit auf Nachfragen aus der Community. In einer kurzen Stellungnahme erklärte das Team, dass man„keine Pläne für zusätzliche DLCs oder Erweiterungen“ habe.

Damit bleibt die 2023 veröffentlichte Erweiterung "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" die einzige grosse Story-Erweiterung für das Spiel. Das Add-on führte unter anderem den neuen Stadtteil Dogtown sowie eine eigene Kampagne rund um eine politische Verschwörung ein.

CD Projekt Red hatte bereits zuvor angedeutet, dass man nach „Phantom Liberty“ den Fokus auf neue Projekte legen möchte. Dazu gehört unter anderem ein Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“, der sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Für das ursprüngliche Spiel bedeutet die aktuelle Aussage jedoch faktisch das Ende der grossen Inhaltsupdates – auch wenn kleinere Updates oder technische Anpassungen weiterhin möglich bleiben.