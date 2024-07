Zweites Making of zu Cygni: All Guns Blazing

Konami hat mittlerweile das zweite Making of zu "Cygni: All Guns Blazing" ins Netz gestellt. Ohne grosse Umschweife, hier ist es:

Hier bekommen wir wieder über zehn Minuten lang frische Einblicke in die Entstehung von "Cygni: All Guns Blazing" geboten. Einige der Entwickler kommen dabei natürlich ebenfalls zu Wort und es gibt auch Gameplay zu sehen.

In "Cygni: All Guns Blazing" tauchen wir unbewaffnet, unbemannt und auf uns alleine gestellt in einen letzten Kampf ums Überleben in einen Himmel der Hölle ein. Wir nutzen unsere Energie für Waffen oder für Schildsysteme um gegen unerbittliche Wellen von Boden- und Luftfeinden zu bestehen.

"Cygni: All Guns Blazing" erscheint am 6. August für PS5, Xbox Series X und den PC.