Cytus II für Switch & Switch 2 angekündigt

Flyhigh Works kündigt "Cytus II" für die beiden Switch-Konsolen an. Bewegte Bilder hat man in Form eines Teasers ebenfalls zu bieten.

Bei "Cytus II" handelt es sich um ein Rhythmusspiel mit mehr als 500 Songs verschiedener Genres von japanischen und taiwanesischen Künstlern. Wir treffen dabei Noten im Takt einer beweglichen Linie, wodurch das Spielgefühl an ein Musikinstrument erinnert. Verschiedene Schwierigkeitsgrade decken unterschiedliche Erfahrungsstufen ab.

Die Handlung von "Cytus II" spielt in einer Zukunft, in der Realität und virtuelle Welt verschmelzen. Im Mittelpunkt steht der geheimnisvolle DJ Asir, welcher ein riesiges virtuelles Konzert ankündigt und weltweit Aufmerksamkeit bekommt.

"Cytus II" erscheint im nächsten Jahr.