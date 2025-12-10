Neues Video zu D-Topia von Annapurna Interactive

Annapurna Interactive hat einen neuen Trailer für "D-topia" veröffentlicht, dem Puzzle-Abenteuer von Marumittu Games. Der Trailer wurde während des Wholesome Games Showcase enthüllt und zeigt die futuristische Welt des Spiels, in der Glück durch künstliche Intelligenz gesteuert wird.

In "D-topia" übernehmt ihr die Rolle eines Wartungsarbeiters (eines "Facilitators") in der "D-topia"-Wohnanlage. Als Teil dieser futuristischen Welt wurde das Utopia-Projekt ins Leben gerufen, um menschliches Glück und Komfort zu optimieren. Als neuester Facilitator liegt es an euch, Probleme in der Wohngemeinschaft zu lösen.

Ihr müsst logikbasierte Rätsel bearbeiten, um mechanische Probleme zu beheben und den Betrieb der Einrichtungen zu gewährleisten. Dabei trefft ihr auf viele Bewohner, die jeweils ihre eigene Geschichte und persönlichen Probleme haben. Währenddessen deckt ihr Geheimnisse des Utopia-Projekts und dieser scheinbar perfekten, von KI verwalteten Gesellschaft auf.

"D-topia" erscheint 2026 für PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox (X|S, Windows).