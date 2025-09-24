D-topia angekündigt

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Marumittu Games stellen uns "D-topia" vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein erster Trailer.

Hier werden wir über eineinhalb Minuten lang auf "D-topia" eingestimmt. Dabei werden uns vor allem die Spielwelt und das grundsätzliche Gameplay-Gerüst in bewegten Bildern vorgestellt.

In "D-topia" schlüpfen wir in die Rolle eines Hausmeisters, einem sogenannten "Facilitator", in der gleichnamigen Wohnanlage, kümmern uns um die Anliegen der Bewohner, lösen Rätsel und decken die Geheimnisse einer scheinbar perfekten Gesellschaft auf, die von einer KI verwaltet wird. Bei "D-topia" handelt es sich um ein Puzzle-Adventure, bei dem es um Erkundung und nuancierte Entscheidungen geht, welche im Verlauf der Handlung das menschliche Herz dieser vollkommen glücklichen Welt offenbaren.

"D-topia" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.