Dragon Age Logo in The Pope’s Exorcist

Gross muss die Verwunderung gewesen sein, als Besucher des Kinofilmes "The Pope’s Exorcist" eine "Dragon Age"-Referenz entdeckten. In dem Film geht Russell Crowe den Spuren der historischen „Inquisition" nach. Auch in "Dragon Age: Inquisition" gibt es eine gleichnamige Gruppe, die jedoch fiktiv ist und höchstens nur an die mittelalterlichen Prozesse für „Ungläubige“ der römisch-katholischen Kirche angelehnt.

Ob die Filmemacher sich hier ihrer filmischen Kunstfreiheit bedienen und das Symbol einfach als interessante Ergänzung zum Film sahen, kann natürlich nicht mit Gewissheit gesagt werden. Alles deutet jedoch darauf hin, dass es sich eher um einen peinlichen Fehler handelt. Möglicherweise wurde lediglich kurz in Google gesucht, und der erste Treffer verwendet. Der Fehler wiegt umso schwerer, wenn man bedenkt, dass der Film auf echten Dokumenten aus dem Vatikan basiert, weswegen man einen gewissen Grad an historischer Genauigkeit voraussetzen können sollte.