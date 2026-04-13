EA schaltet Server für Dragon Age ab

EA setzt seine Reihe an Server-Abschaltungen fort: Nach dem Aus von "Anthem" Anfang 2026 trifft es nun auch "Dragon Age: Inquisition" – zumindest teilweise. Konkret werden die Online-Server der PS3-Version am 28. April 2026 abgeschaltet.

Damit verschwinden die Multiplayer-Funktionen des Spiels auf dieser Plattform vollständig. Der Singleplayer bleibt jedoch weiterhin spielbar, da dieser nicht von den Online-Services abhängig ist.

Die Entscheidung kommt wenig überraschend: "Dragon Age: Inquisition" erschien bereits 2014, und die PS3-Version wird damit über zwölf Jahre nach Release eingestellt – eine vergleichsweise lange Laufzeit für Online-Features.

Im Kontext wirkt der Schritt wie Teil einer grösseren Strategie: Erst kürzlich wurden auch die Server von "Anthem" abgeschaltet. EA fährt damit ältere Online-Dienste zunehmend herunter, während der Fokus auf neuere Titel und Plattformen gelegt wird.