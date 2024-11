Kleinere Probleme mit Dragon Age: Inquisition

Während die gesamte Videospielwelt aktuell eher auf "Dragon Age: The Veilguard" schaut, gibt es mit dessen Vorgänger "Dragon Age: Inquisition" gerade kleinere Probleme. BioWare ist allerdings schon mit deren Behebung beschäftigt.

So mehrten sich vor allem in der letzten Woche die Berichte darüber, dass der Import von eigenen Staaten aus dem Dragon Age Keep in "Dragon Age: Inquisition" nur sehr langwierig oder eben gar nicht möglich sei. Dabei spielte die Plattform offenbar keine Rolle. BioWare entgegnete, dass man das Problem intern mitunter umgangen habe (allerdings nicht auf allen Plattformen), indem nach dem Import ein neues Spiel begonnen wurde, aber Spieler entgegneten, dass dies nicht geholfen hätte. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine Lösung dafür gefunden, aber BioWare arbeitet wiegesagt daran.

In "Dragon Age: Inquisition" stürzt ein verheerendes Ereignis die Welt von Thedas ins Chaos. Drachen verdunkeln den Himmel und werfen einen Schatten auf Länder, die am Rande des Chaos sind. Magier entfesseln gleichzeitig einen vernichtenden Krieg gegen die Templer, um sich von ihrer Unterdrückung zu befreien.

"Dragon Age: Inquisition" ist hierzulande seit dem 20. November 2014 für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC erhältlich.