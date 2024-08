Grasshopper Manufacture gewährt uns einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen von "Shadows of the Damned: Hella Remastered". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns über 40 Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Shadows of the Damned: Hella Remastered" geboten. Altmeister Shinji Mikami ist in diesem Zusammenhang auch zu sehen.

"Shadows of the Damned", ein Action-Adventure-Roadtrip durch die Hölle, ist mit "Hella Remastered" endlich neu aufgelegt worden. Macht euch bereit für eine Geschichte über Rock, Liebe und ein bisschen Dämonenjagd.

"Shadows of the Damned: Hella Remastered" erscheint am 31. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.