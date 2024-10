Downloadumfang von Shadows of the Damned: Hella Remastered auf PS4 & PS5

Nächste Woche ist "Shadows of the Damned: Hella Remastered" bereits erhältlich. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf den beiden PlayStation-Konsolen reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass "Shadows of the Damned: Hella Remastered" auf PS5 einen Downloadumfang von genau 4,525 GB hat. Auf der PS4 sind es dagegen 3,995 GB. Auf den anderen Plattformen dürfte sihc der PLatzbedarf erfahrungsgemäss in ähnlichen Regionen bewegen.

"Shadows of the Damned", ein Action-Adventure-Roadtrip durch die Hölle, ist mit "Hella Remastered" endlich neu aufgelegt worden. Macht euch bereit für eine Geschichte über Rock, Liebe und ein bisschen Dämonenjagd.

"Shadows of the Damned: Hella Remastered" erscheint am 31. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.