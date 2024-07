Shadows of the Damned: Hella Remastered terminiert

Entwickler Grasshopper Manufacture hat einen konkreten Releasetermin für "Shadows of the Damned: Hella Remastered" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

So ist "Shadows of the Damned: Hella Remastered" ab 31. Oktober erhältlich. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Die Neuauflage bietet etwa 4K-Unterstützung, einen New-Game-Plus-Modus und die zusätzliche Kostüme “Demonio Garcia”, “Ocho Corazones”, “Placa Garcia” und “Kamikaze Garcia”.

"Shadows of the Damned", ein Action-Adventure-Roadtrip durch die Hölle, ist mit "Hella Remastered" endlich neu aufgelegt worden. Macht euch bereit für eine Geschichte über Rock, Liebe und ein bisschen Dämonenjagd.

"Shadows of the Damned: Hella Remastered" erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.