Die HumaNature Studios haben unter der Leitung von von "ToeJam & Earl"-Schöfer Greg Johnson "Dancing with Ghosts" angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man gleichzeitig auch im Gepäck.

Hier werden wir fast vier Minuten auf "Dancing with Ghosts" eingestimmt. Dabei hebt man etwa die zentralen Features der Lebenssimulation hervor oder zeigt die farbenfrohe Spielwelt.

Inhaltlich erzählt "Dancing with Ghosts" die Geschichte der 15jährigen Mai aus Thailand, die nach dem Tod ihrer Eltern mit Schuldgefühlen kämpft und sich in ihrem Heimatdorf verloren fühlt. Dort begegnet sie Pim, einem elfjährigen Geist ohne jegliche Erinnerungen, den nur sie wahrnimmt. Zwischen beiden entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft, die Mai auf einen Weg der Selbstheilung führt. Während Mai versucht, Pim zu unterstützen, ihr früheres Leben wiederzufinden und Frieden zu finden, ist es am Ende Pim, die Mai Freude und Lebenskraft schenkt.

Der Titel verbindet eine interaktive Erzählung mit einem sim-ähnlichem Dorfleben: Wir übernehmen drin abwechselnd Mai und Pim, helfen Dorfbewohnern, sammeln positives Karma und nehmen an kulturellen Minispielen teil. Als Geist kann Pim dabei die Gedanken der Menschen hören, ihre Bedürfnisse erkennen und Mai Hinweise geben, wie sie anderen helfen kann.

Dadurch entsteht ein Zusammenspiel aus Fürsorge, Selbstfindung und leisen Momenten voller Humor und Wärme. Die Geschichte behandelt zudem Themen wie Verlust, Vergebung, Empathie und Lebensfreude auf einfühlsame Weise und macht daraus ein narratives Erlebnis, welches zugleich berührt und Hoffnung vermittelt.

"Dancing with Ghosts" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für Switch und den PC.