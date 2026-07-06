Danganronpa 2×2 verschoben

Publisher Spike Chunsoft und Entwickler Gemdrops haben den Release von "Danganronpa 2×2" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte die spielerische Mischung aus Adventure und Visual Novel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Neue Releasefenster für "Danganronpa 2×2" ist Anfang 2027, wobei ein genauer Termin natürlich noch folgen wird. Das begleitende Statement von Produzent Shohei Sakakibara liest sich folgendermassen:

"Obwohl die Entwicklung im Hinblick auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 voranschreitet, haben wir beschlossen, den Start auf Anfang 2027 zu verschieben. Ein genaueres Veröffentlichungsdatum werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Wir arbeiten weiterhin daran, euch das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir bedanken uns herzlich für eure Geduld während der laufenden Entwicklung und freuen uns darauf, euch bald weitere Neuigkeiten mitzuteilen."

"Danganronpa 2×2" ist für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.