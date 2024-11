Dante's Ring angekündigt

Starward Industries hat "Dante's Ring" enthüllt. Was sich dahinter verbirgt, verrät der erste Teaser-Trailer.

Hier werden wir fast eineinhalb Minuten lang auf "Dante's Ring" eingestimmt. Dabei gibt es etwa Impressionen von der Spielwelt zu sehen.

In "Dante’s Ring" schlüpfen wir in die Rolle eines Entdeckers, der nicht nur gegen die Elemente kämpft, sondern simultan auch Leben retten muss. Während in dem Rollenspiel die Erde bebt, Lava alles verschlingt und glühende Flammen uns umzingeln, zählt jeder Schritt. Ausgerüstet mit feuerfester Rüstung und stilisierten Waffen im Retrostil, müssen wir die Geheimnisse einer mysteriösen Insel aufdecken. Und wenn wir denken, die Natur sei dein einziger Feind, werden wir sicher schnell merken, dass moralische Entscheidungen unsere Reise noch heisser machen.

"Dante’s Ring" ist aktuell nur für den PC in Entwicklung. Der Early Access ist für das nächste Jahr geplant.