Server von Dungeons & Dragons: Dark Alliance werden bald abgeschaltet

Wizards of the Coast kündigt an, dass die Server von "Dungeons & Dragons: Dark Alliance" bald abgeschaltet werden. Ein konkretes Datum dafür gibt es bereits.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Demnach werden die Server von "Dungeons & Dragons: Dark Alliance" am 24. Februar 2025 abgeschaltet. Online-Spiele sind dann nicht mehr möglich. Gleichzeitig wird der Titel inklusive aller DLCs aus sämtlichen Store entfernt. Wer ihn jedoch bereits besitzt, kann ihn natürlich auch nach diesem Datum erneut herunterladen.

"Dark Alliance" erweckt die Welt von "Dungeons & Dragons" in einem packenden Action-Rollenspiel voller Echtzeitkämpfe und dynamischem Koop zum Leben. Frostriesen und rachsüchtige Drachen streifen darin unkontrolliert durch Icewind Dale, während einfallende Armeen des Bösen gleichzeitig jeden Tag stärker werden.

"Dungeons & Dragons: Dark Alliance" ist seit 22. Juni 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.