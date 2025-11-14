Dark Atlas Infernum verfügbar

Die Tore zur Hölle stehen endlich offen... Dies teilen Publisher Selecta Play und Entwicklerstudio Night Council Studio mit, denn "Dark Atlas Infernum" ist mittlerweile verfügbar. Es handelt es sich um eine psychologische Survival-Horror-Erfahrung für die Plattformen Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC, bei der wir durchaus an unserem Verstand zweifeln. Seht und lest hier mehr über den Horror-Titel aus der Ich-Perspektive:
Über Dark Atlas Infernum
EMBRACE THE DARKNESS
Kopf, die dich verfolgt und quält. Folge ihren Befehlen bis an den Rand der Welt. Umarme die Dunkelheit in Dark Atlas: Infernum, einem First-Person-Horror-Erlebnis, in dem du dich daran erinnern musst, wer du bist, die Apokalypse aufhalten und dich deinen Dämonen stellen musst.
THE END OF THE WORLD IS JUST THE BEGINNING
Als Natalia Asensio, Grossmeisterin eines alten esoterischen Ordens, bricht die Gesellschaft um dich herum zusammen – mit dem Auftauchen von Geistern und dem Zerbrechen dimensionaler Barrieren. Gefangen in einem staubigen Keller, unter Drogen gesetzt und kaum in der Lage, dich an deine Identität zu erinnern, musst du einen Kampf des Willens führen, der die Tore zur Hölle öffnen könnte.
KEY FEATURES
- Psychologischer Survival-Horror: Navigiere durch verwobene physische und mentale Realitäten, indem du Natalia verkörperst – eine Anführerin mit tiefem esoterischen Wissen, aber keine Soldatin. Sei vorsichtig und gerissen, um zu überleben.
- Eindringlicher Horror: Erlebe Schrecken in vielen Formen – verstecke dich in dunklen Fluren, lausche Schritten, beobachte flackernde Lichter und analysiere jeden Raum, um verborgen und sicher zu bleiben.
- Fesselnde Geschichte: Tauche ein in eine komplexe, eigenständige Geschichte, die Teil des umfangreichen transmedialen Radiata Saga-Universums ist, das Bücher, Podcasts und mehr umfasst.
- Atemberaubende Ästhetik: Geniesse kunstvoll gestaltete Grafiken und ein immersives Sounddesign, das dich fesseln und erschrecken wird.
- Zugänglichkeit für alle: Profitiere von einzigartigen visuellen und auditiven Zugänglichkeitsfunktionen, die ein angenehmes Erlebnis für jeden garantieren."