Dark Atlas Infernum verfügbar

Die Tore zur Hölle stehen endlich offen... Dies teilen Publisher Selecta Play und Entwicklerstudio Night Council Studio mit, denn "Dark Atlas Infernum" ist mittlerweile verfügbar. Es handelt es sich um eine psychologische Survival-Horror-Erfahrung für die Plattformen Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC, bei der wir durchaus an unserem Verstand zweifeln. Seht und lest hier mehr über den Horror-Titel aus der Ich-Perspektive:

Über Dark Atlas Infernum

EMBRACE THE DARKNESS

Kopf, die dich verfolgt und quält. Folge ihren Befehlen bis an den Rand der Welt. Umarme die Dunkelheit in Dark Atlas: Infernum, einem First-Person-Horror-Erlebnis, in dem du dich daran erinnern musst, wer du bist, die Apokalypse aufhalten und dich deinen Dämonen stellen musst.

THE END OF THE WORLD IS JUST THE BEGINNING

Als Natalia Asensio, Grossmeisterin eines alten esoterischen Ordens, bricht die Gesellschaft um dich herum zusammen – mit dem Auftauchen von Geistern und dem Zerbrechen dimensionaler Barrieren. Gefangen in einem staubigen Keller, unter Drogen gesetzt und kaum in der Lage, dich an deine Identität zu erinnern, musst du einen Kampf des Willens führen, der die Tore zur Hölle öffnen könnte.

KEY FEATURES