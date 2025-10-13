Dark Auction hat einen Releasetermin

Publisher Good Smile Company und Entwickler IzanagiGames haben einen Erscheinungstermin für "Dark Auction" verkündet. So ist es im kommenden Januar soweit.

Demnach ist "Dark Auction" ab 29. Januar 2026 erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Switch und der PC genannt. Weitere Versionen sind offenbar nicht angedacht.

Inhaltlich verbindet "Dark Auction" Mystery Adventure mit einer ungewöhnlichen Mechanik: Wir folgen darin Noah, der im Schwarzwald ein verborgenes Schloss erkundet, nachdem sein Vater von einer geheimen Auktion nicht zurückkehrte. Innerhalb der Mauern entdeckt er dann verstörende Ereignisse und erkennt, dass er darin mit anderen Teilnehmern eingeschlossen ist.

Die Handlung entfaltet sich durch die Erkundung der 3D-Umgebung, Gespräche mit Figuren und durch ein System, das Erinnerungen als Gebote einsetzt. Nur wer dabei die richtigen Erinnerungen zuordnet, gewinnt Objekte und enthüllt deren verborgene Wahrheiten. So entsteht ein Titel, der Rätsel, Erzählung und Auktion zu einem eigenständigen Erlebnis verknüpft.