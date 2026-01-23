Dark Auction: Erweiterte Demo für PC verfügbar

Publisher Good Smile Company und Entwickler IzanagiGames weisen darauf hin, dass eine erweiterte Demo von "Dark Auction" für den PC verfügbar ist. Der spielbare Appetithappen wird nächste Woche auch für PS5 veröffentlicht.

Die Demo von "Dark Auction", welche bisher nur bis zum Ende des Prologs verfügbar war, kann jetzt bis zum Ende des ersten Kapitels gespielt werden, einschliesslich des geheimnisumwitterten Auktionsabschnitts, was insgesamt etwa drei Stunden Umfang ergibt. Der spielbare Appetithappen wird ab 28. Januar auch für PS5 veröffentlicht.

Bereits im vergangenen Oktober war der Releasetermin von "Dark Auction" verkündet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dark Auction" erscheint am 29. Januar für PS5, Switch und den PC.