Dark Deception: Monsters & Mortals auch für Konsole

Glowstick Entertainment hat Umsetzungen von "Dark Deception: Monsters & Mortals" für PS5 und Xbox Series X in Aussicht gestellt. Einen Releasemonat dafür gibt es auch schon.

Demnach erscheint "Dark Deception: Monsters & Mortals" irgendwann im April auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft. Dank eines Trailers können wir uns jetzt schon etwas mehr als eine Minute lang ein Bild von den Portierungen machen.

Bei "Dark Deception: Monsters & Mortals" handelt es sich um ein Multiplayer-Horror-Partyspiel, in dem wir in verschiedenen Spielmodi als Monster oder Mortals (Sterbliche) aus dem Universum von Dark Deception (und anderen Universen) in alptraumhaften Labyrinthen um sogenannte Soul Shards kämpfen.

"Dark Deception: Monsters & Mortals" ist bereits seit dem2. November 2020 für den PC erhältlich.