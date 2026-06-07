Dark Deity 3: Abschluss der Taktik-RPG-Trilogie

Der Gott des Todes kommt nach Terrazael. Wie heute enthüllt wurde, bringt "Dark Deity 3" die Taktik-RPG-Serie zu ihrem Abschluss. Entwickelt von Sword & Axe LLC und veröffentlicht von indie.io, schickt euch das Strategie-RPG auf einen Wettlauf gegen die Zeit, während sich Todeskulte im ganzen Land ausbreiten und das Ende der Welt herbeizuführen drohen.

Der Ewige Orden steht erneut als letzte Verteidigungslinie gegen den totalen Zusammenbruch. Während sich Todeskulte in Terrazael ausbreiten, führt ihr zwei Armeen durch die Welt der Lebenden und das Leben nach dem Tod, deckt alte Geheimnisse auf und kämpft, um eine nahende Apokalypse zu verhindern.

"Dark Deity 3" folgt Gwyn und Arthur Sildairan, den Erben des Ewigen Ordens, während sie getrennte Kampagnen gegen eine wachsende Dunkelheit führen. Gwyn kommandiert eine Streitmacht mit der Aufgabe, die sich in Terrazael ausbreitenden Todeskulte auszurotten, während Arthur eine Gruppe von Gelehrten in das Leben nach dem Tod führt, um die Wahrheit hinter den Göttern selbst aufzudecken. Letztendlich werden ihre Reisen das Schicksal der Welt prägen.

Aufbauend auf der strategischen Tiefe und der spielerischen Freiheit, die die vorherigen Teile der Serie definierten, bietet "Dark Deity 3" eine Taktik-RPG-Sandbox mit Entscheidungen, Möglichkeiten zum Armeeaufbau und Wiederspielbarkeit. Dabei könnt ihr 28 Einheiten rekrutieren, mit 74 Klassen experimentieren, über 100 Waffen entdecken und Kombinationen mit mehr als 60 Ringen erstellen.