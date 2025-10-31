Dark Deity II im November für weitere Plattformen

Indie.io hat weitere Versionen von "Dark Deity II" in Aussicht gestellt. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

So ist "Dark Deity II" schon ab 7. November auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Fassungen wurde in diesem Zusammenhang übrigens nichts gesagt, weswegen wir mit originalgetreuen Portierungen rechnen.

"Dark Deity II" spielt ein Vierteljahrhundert nach den Ereignissen des ersten Teils. Es erzählt die Geschichte eines zerrissenen Königreichs am Rande eines neuen Krieges. Das Heilige Asverellianische Reich droht dabei, das geschwächte Verroa zu erobern während die Nachkommen von Irving versuchen, gleichzeitig Allianzen zu schmieden und den Orden zu vereinen.

Der rundenbasierte Strategie-Titel kombiniert konzeptionell taktische Kämpfe mit mehr als 45 Klassen, individuellen Fähigkeiten und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Entscheidungen prägen zudem nicht nur die Handlung, sondern auch das Schicksal der Charaktere. Zufallsgeneratoren und variable Kampagneneinstellungen sorgen auch für einen hohen Wiederspielwert.

"Dark Deity II" erschien bereits am 24. März für den PC. Die Switch-Umsetzung folgte am 4. September.