Dark Hours auch für Konsole

Die Piece of Cake Studios haben Konsolenfassungen von "Dark Hours" angekündigt. Sonderlich lange müssen wir auf deren Release auch gar nicht warten.

Demnach wird "Dark Hours" schon ab 22. April, also nächsten Mittwoch, auch für PS5 und Xbox Series X verfügbar sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den beiden Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Fassungen des Koop-Survival-Horror-Titels, etwa für Switch 2, sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

Einen Trailer zu den kommenden Konsolenumsetzungen von "Dark Hours" gibt es dagegen jetzt schon zu sehen. Dieser zeigt 41 Sekunden lang hauptsächlich atmosphärische Gameplayimpressionen, die Lust auf das Spiel machen.

"Dark Hours" erschien bereits am 23. Oktober 2025 für den PC.