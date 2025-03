"Dark Mass", angekündigt während der Future Games Show, ist ein Horrorspiel, in dem ihr tief abtaucht, um ein versunkenes – und verfluchtes – Herrenhaus zu entdecken und zu erkunden.

In "Dark Mass" übernehmt ihr die Rolle von Alice, einer Tiefsee-Forscherin, die zusammen mit ihrem Bruder Reed auf das Wrack eines alten Schiffes stösst. Doch darunter liegt etwas weitaus Unheimlicheres – ein Herrenhaus, das in der Zeit verloren ging und trotz jahrhundertelanger Zeit in der Tiefe unheimlich unberührt ist.

Während Alice sich ins Innere wagt, erkennt sie bald, dass sie nicht allein ist. Etwas beobachtet sie aus der Dunkelheit. Gefangen in den verfallenden Hallen des Herrenhauses, muss sie die Geheimnisse seiner Vergangenheit aufdecken, dunkle, rituelle Rätsel lösen und sich der schrecklichen Wahrheit stellen, die sie mit diesem Ort verbindet.

Mit vollständig vertonten Dialogen, immersiver Unterwasserphysik und einer eindringlichen Erzählung verspricht "Dark Mass" einen furchteinflössenden Abstieg ins Unbekannte, wo jede Entscheidung zählt und das Überleben alles andere als garantiert ist.

"Dark Mass" erscheint für PC, PlayStation und Xbox.