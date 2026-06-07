Dark Mass erscheint physisch

Path Games und Selecta Play gaben bekannt, dass "Dark Mass", das komplett unter Wasser spielende psychologische Horror-Adventure aus der Egoperspektive, eine physische Version für PlayStation 5 erhalten wird – sowohl als Standard Edition als auch als Collector’s Edition.

Zur Feier der Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die physischen Editionen zum ersten Mal zeigt und gleichzeitig mehr Gameplay von Alices beängstigendem Abstieg in den Abgrund offenbart.

Die Collector’s Edition wurde für Horrorfans und Sammler entwickelt und vereint für euch eine Auswahl an physischen Gegenständen, die von Alices Reise, dem Geheimnis des versunkenen Herrenhauses und der beunruhigenden Atmosphäre des Abgrunds inspiriert sind.

Das digitale Spiel wird für PC Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich sein.