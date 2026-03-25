Dark Outlaw Games von Sony geschlossen

Sony Interactive Entertainment hat jetzt mit Dark Outlaw Games das nächste Studio geschlossen. Ausserdem reduziert man seine Aktivitäten im Mobile-Games-Bereich.

Dark Outlaw Games war erst im März letzten Jahres unter der Leitung von "Call of Duty"-Veteran Jason Blundell gegründet worden. Vor Dark Outlaw Games hatte Blundell bereits Deviation Games mitgegründet, ein unabhängiges Studio, das an einer neuen Marke für Sony arbeitete, aber im März 2024 nach Blundells Ausscheiden im September 2022 geschlossen wurde.

Dark Outlaw Games befand sich erst in den frühen Phasen seines ersten Projekts. Die genaue Zahl der von der Schliessung betroffenen Beschäftigten ist nicht bekannt.

Gleichzeitig reduziert Sony seine Aktivitäten im Mobile-Games-Bereich, wovon rund 50 Mitarbeiter betroffen sind. Titel wie "MLB The Show Mobile" und "Ratchet & Clank: Ranger Rumble" sollen jedoch weiterhin unterstützt werden. Genauere Details dazu werden noch bekanntgegeben.