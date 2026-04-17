Directive 8020: Neuer Trailer

Supermassive Games hat im Rahmen des Galaxies Showcase einen neuen Trailer zu Directive 8020 veröffentlicht. Das Video gibt euch einen Einblick in das Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel und die Ereignisse auf dem Raumschiff Cassiopeia.

In diesem Abenteuer strandet ihr auf dem Kolonieraumschiff Cassiopeia. Ein ausserirdischer Organismus, der die Gestalt seiner Beute imitieren kann, jagt euch dort. Ihr müsst in Echtzeit Gefahren entkommen, schleichen und unter Druck folgenschwere Entscheidungen treffen.

Neu sind die sogenannten Wendepunkte, mit denen ihr wichtige Entscheidungen rückgängig machen könnt. Zum Release könnt ihr allein oder im Filmabend-Modus mit bis zu fünf Personen spielen. Ein kostenloser Online-Multiplayer-Modus für bis zu fünf Personen wird nach der Veröffentlichung per Update hinzugefügt.

"Directive 8020" erscheint am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.