Directive 8020: Offizieller RTX-On-Trailer

Supermassive Games hat den offiziellen RTX-On-Trailer zu "Directive 8020" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden unus fast eineinhalb Minuten lang frische Einblicke in "Directive 8020" geboten. Dabei widmet man sich primär der Story und erklärt damit die optischen Vorzüge der RTX-Unterstützung. Das gezeigte Material macht gleichzeitig auch Lust auf das kommende Action-Adventure.

Das letzte Lebenszeichen von "Directive 8020" gab es im Juni. Damals stellte man mit einem Trailer das sogenannte Turning-Points-Feature des Speils vor. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Directive 8020" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.