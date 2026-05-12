Directive 8020: Der Launch-Trailer

Supermassive Games hat heute "Directive 8020" veröffentlicht. Das filmische Sci-Fi-Survival-Horrorspiel, das der neuste Zugang zur Serie The Dark Pictures ist, erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Die Erde stirbt. Die Zeit der Menschheit läuft ab. Die letzte Hoffnung ist Tau Ceti f, ein zwölf Lichtjahre entfernter Planet. Als das Kolonieschiff Cassiopeia auf den Planeten abstürzt, wird der Crew schnell klar, dass sie nicht allein ist. Gejagt von einem ausserirdischen Organismus, der die Gestalt seiner Beute annimmt, braucht die Crew der Cassiopeia jede Menge Grips, um lebend nach Hause zu kommen. In ihrem Überlebenskampf werden sie vor die schwierigste aller Entscheidungen gestellt: Sich selbst zu retten, könnte das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren.

"Mit Directive 8020 haben wir unsere charakteristische Horror-Erzählweise und alles, was wir am filmischen Storytelling lieben, genommen und in neue Gefilde geführt.- Wir sind sehr stolz auf das, was das Team erreicht hat. Es war ein aufregender Schritt, unsere Erzählweise erstmals in ein Sci-Fi-Setting zu bringen. Das Team hat hart daran gearbeitet, alles an der Erfahrung zu verfeinern und wir können es kaum erwarten, dass die Spielenden es endlich selbst ausprobieren können."

Will Doyle, Creative Director bei Supermassive Games