Directive 8020: Neuer Trailer

Supermassive Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zum Sci-Fi-Survival-Horror-Narrativ-Abenteuer "Directive 8020" vorgestellt – mit einem besonderen Fokus auf dem Feature "Turning Points".

Der neue Trailer versetzt die Zuschauenden direkt in das Innere des Raumschiffs Cassiopeia und zeigt den Scanner, mit dem überprüft werden kann, ob Crewmitglieder menschlich oder ausserirdisch sind. Als der Hydrokulturbereich von einer ausserirdischen Substanz überrannt wird, stehen zwei Crewmitglieder dabei ausserirdischen Doppelgängern gegenüber. Zudem werden erstmals die furchteinflössenden Jägerformen der Charaktere Cernan und Williams vorgestellt.

Ein zentrales neues Spielelement ist das "Turning Points"-System. Dieses erstmals in der Dark Pictures-Reihe eingesetzte Feature erlaubt es den Spielenden, zu entscheidenden Momenten in der Geschichte zurückzukehren, um Entscheidungen neu zu treffen. Dadurch lassen sich alternative Handlungsstränge freischalten, verpasste Inhalte entdecken oder der Ausgang der Geschichte vollständig verändern – was ein neues Mass an Kontrolle und Wiederspielwert bietet. Für Spielende, die eine besonders herausfordernde Erfahrung suchen, steht der Survivor Mode zur Verfügung, in dem keine Zurückspul-Funktion erlaubt ist.

"Mit Directive 8020 führen wir ein bedeutendes neues Spielelement ein – die „Turning Points“. Zum ersten Mal in einem Dark Pictures-Titel können Spielende die Geschichte an Schlüsselmomenten zurückspulen und Entscheidungen ändern. Das ist ein spannender Schritt für uns, insbesondere bei einer Geschichte mit verzweigten Handlungssträngen und mehreren Enden. Es geht darum, den Spielenden mehr Kontrolle, mehr Wiederspielbarkeit und mehr Möglichkeiten zu geben, jede Facette der Geschichte zu entdecken."

Will Doyle, Creative Director der Dark Pictures-Reihe bei Supermassive Games