Supermassive stellt Rückspulsystem für Directive 8020 vor

SuperMassive Games hat Future Games Show Summer Showcase genutzt, um eine Änderung in der "Dark Pictures"-Reihe vorzustellen. So wird es bei dem nächsten Ableger der Reihe, "Directive 8020", ein Rückspulsystem geben, bei dem wir Entscheidungen, die wir bereuen, einfach zurücknehmen können. Auch wird es auf diese Weise leichter, unterschiedliche Handlungsstränge auszuprobieren. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wird es diese Funktion nicht geben, dafür lassen sich auch dort die Entscheidungen in einem Überblick einsehen. Hier könnt ihr euch das neue System von "Directive 8020" anschauen:

Über Directive 8020

"Ein brandneues, filmisches Sci-Fi-Horrorabenteuer von den Machern von UNTIL DAWN und THE QUARRY, das packendes Survival-Gameplay mit einer verzweigten Geschichte kombiniert, in der Entscheidungen echte Konsequenzen haben.

Die Erde stirbt. Die Zeit der Menschheit läuft ab. Die letzte Hoffnung ist Tau Ceti f, ein 12 Lichtjahre entfernter Planet. Als das Kolonieschiff Cassiopeia auf den Planeten abstürzt, wird der Crew schnell klar, dass sie nicht allein ist.

Gejagt von einem ausserirdischen Organismus, der die Gestalt seiner Beute annimmt, braucht die Crew der Cassiopeia jede Menge Grips, um lebend nach Hause zu kommen. In ihrem Überlebenskampf werden sie vor die schwerste aller Entscheidungen gestellt: Sich selbst zu retten, könnte das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren.

Filmischer der nächsten Generation

Die Hauptrolle der begabten Astronautin „Brianna Young“ wird von Hollywoodschauspielerin Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) verkörpert. Tauch in eine mitreissende Geschichte ein wie in einen Film und erlebe haarsträubenden Horror auf einer Mission ins Weltall zur Rettung der Menschheit.

Aliens in Echtzeit

Entgehe einem tödlichen ausserirdischen Organismus, der die dunklen Korridore des Raumschiffes durchstreift und alles menschliche Leben vernichten will. Überwältige deine Gegner mit improvisierten Waffen und blitzschnellen Reflexen sowie durch Schleichen.

Vertraue niemandem

Auf der Mission begegnest du einer ausserirdischen Lebensform, die ihre Beute perfekt nachahmen kann. Das jahrelange Training und Vertrauen der Crew ist machtlos gegen einen Feind, der vor aller Augen unsichtbar ist. Wer ist ein Mensch, wer nicht? Deine Entscheidungen sind jetzt wichtiger denn je!

Mach Entscheidungen rückgängig

Die neue Wendepunkte-Mechanik erlaubt es dir, dein Schicksal neu zu schreiben und für deine Geschichte einen anderen Kurs einzuschlagen. Entdecke verschiedene Enden, schalte versteckte Pfade frei und rette deine Crew vor ihrem schicksalhaften Tod.

Im Weltall hat der Tod viele Formen."