Directive 8020: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich mittlerweile ausführlich mit der technischen Seite der Konsolenfassungen von "Directive 8020" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Directive 8020" auf den Konsolen fast 13 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man den Entwicklern, also Supermassive Games, grundsätzlich gute Arbeit und hat höchstens kleinere Kritikpunkte. Passende Gameplaysequenzen zu den einzelnen Aspekten werden natürlich ebenfalls gezeigt.

Der Launchtrailer zu "Directive 8020" war bereits vor zwei Wochen veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Directive 8020" erschien am 12. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.