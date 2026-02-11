Directive 8020 hat einen Termin

Bandai Namco hat einen Erscheinungstermin für "Directive 8020" bekanntgegeben. Demnach wird der narrative Sci-Fi-Survival-Horror-Titel im Mai veröffentlicht.

Konkret erscheint "Directive 8020" am 12. Mai. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt. Weitere Versionen, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht geplant, aber erfahrungsgemäss kann sich das auch schnell ändern.

Die freudige Nachricht wird von einem schicken Pre-Order Trailer zu "Directive 8020" begleitet. Dieser beleuchtet in erster Linie die von Paranoia getriebenen Entscheidungsprozesse in dem Titel, in denen Vertrauen zerbrechlich ist und jede Wahl tödlich enden kann. Ausserdem können wir uns natürlich ein Bild von der generellen Atmosphäre machen.

"Directive 8020" war im August 2024 auf der gamescom enthüllt worden.