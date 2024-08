The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 auf der gamescom?

Bereits im November 2022 ist "The Dark Pictures Anthology: Directive 8020" bekanntlich geleakt (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt gibt es einen Hinweis, dass der Titel auf der gamescom offiziell vorgestellt werden könnte.

So schreibt Entwickler Supermassive Games bei X (ehemals Twitter), dass die gamescom in diesem Jahr nicht von dieser Welt sein werde. In dem Tweet ist zudem ein Planet zu sehen und der Verweis auf die gamescom. Zudem ist bekannt, dass "The Dark Pictures Anthology: Directive 8020" in einem Science Fiction Szenario handeln wird, weshalb mit dem Tweet wohl auch das Spiel gemeint ist. "The Dark Pictures Anthology: Directive 8020" wurde erstmals in einer Post-Credit Szene von "The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me" erwähnt.

Es ist anzunehmen, dass "The Dark Pictures Anthology: Directive 8020" für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht wird.