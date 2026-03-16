Directive 8020: Packender Live-Action-Trailer

Supermassive Games hat einen neuen Live-Action-Trailer zu "Directive 8020" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns der Couch-Koop-Modus von "Directive 8020" über eine Minute lang vorgestellt. Dazu passendes Gameplay gibt es ebenfalls zu sehen.

Ergänzend zum Einzelspieler-Modus ermöglicht der im Trailer gezeigte Filmabend-Modus, dass bis zu fünf Spieler zusammen im Couch-Koop die Story von "Directive 8020" erleben können. Spieler teilen sich dabei einen Controller und übernehmen jeweils die Kontrolle über ein Crewmitglied der Cassiopeia, während sich die Geschichte entfaltet. Das Schicksal der Crewmitglieder liegt in den Händen aller Spieler und jede Entscheidung zählt und jeder Fehler könnte fatal enden. Um Alien-Doppelgänger, tödliche Dilemmas und katastrophale Systempannen zu überleben, muss die Zusammenarbeit an erster Stelle stehen.

Mit "Directive 8020" wird zudem ein neues Feature in die "The Dark Pictures"-Reihe eingeführt: Wendepunkte ermöglichen nämlich, dass Spieler dank des visuell dargestellten, verzweigten Handlungsbaums entscheidende Momente erneut besuchen können, um zusätzliche Kontrolle über die Entwicklung der Geschichte zu erhalten. Dazu werden wichtige Entscheidungen und Ergebnisse beim Voranschreiten der Handlung erfasst, um Spielern ein klares Bild ihrer Urteile und deren Einflüsse zu vermitteln. Sollte ein kritischer Moment zu einem Tod, zerbrochenen Bündnis oder bedauerlichen Ergebnis führen, kann zu einem Wendepunkt zurückgekehrt werden, um einen alternativen Weg zu wählen oder Quick-Time-Events nochmal zu versuchen.

Wird als Gruppe und im Filmabend-Modus gespielt, führen die Wendepunkte zu zusätzlicher zwischenmenschlicher Interaktion und Anspannung. Sollte ein Lieblingscharakter sterben, kann nämlich darüber diskutiert werden, ob die Konsequenzen akzeptiert werden oder lieber zurückgespult wird, um einen Rettungsversuch zu wagen. Somit ähnelt in Gruppen kein Spieldurchgang dem anderen. Für Gruppen, die nicht an ihren Urteilen rütteln wollen, gibt es auch den Überlebens-Modus, welcher jede Konsequenz festsetzt und damit jede Entscheidung final macht.

"Directive 8020" erscheint am 12. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.