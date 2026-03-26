Directive 8020: Atmosphärischer Trailer

Supermassive Games hat einen weiteren Trailer zu "Directive 8020" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast eineinhalb Minuten lang die PSD5-Pro-Version von "Directive 8020" nähergebracht. Dabei setzt man primär auf atmosphärische Sequenzen aus dem kommenden Survival-Horror-Titel. Zudem werden natürlich auch die technischen Vorzüge betont.

Erst in der vergangenen Woche hatte uns ein Trailer den Couch-Koop-Modus von "Directive 8020" nähergerbacht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Directive 8020" erscheint am 12. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.