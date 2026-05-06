Dark Scrolls hat einen Termin

Publisher Devolver Digital und Entwickler doinksoft haben einen Erscheinungstermin für "Dark Scrolls" verkündet. So ist es noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird "Dark Scrolls" ab 28. Mai erhältlich sein. Als Plattformen gibt man die Switch und den PC an. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Umsetzungen, etwa für PS5 oder Xbox Series X, sind wohl nicht angedacht.

Bereits jetzt stimmt uns ein neuer Release Date Trailer auf "Dark Scrolls" ein. Darin erklärt man in erster Linie über drei Minuten lang das spielerische Grundgerüst des Action-Jump & Runs im Fantasy-Setting.

"Dark Scrolls" war im März angekündigt worden.